Bilecik'te hava destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, hava araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 11 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük ilçesi Diş Hastanesi Kavşağı’nda hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kırmızı ışık ihlali, kask takmama, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve yolcu indirme-binme kurallarına uymama gibi ihlaller tespit edildi. Yapılan kontroller sonucunda 11 aracın tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Trafik kuralları sizlerin ve diğer tüm yol kullanıcılarının can güvenliği için vazgeçilmezdir. Lütfen kurallara uyalım ve çok daha güvenli bir trafik ortamına hep birlikte erişelim" ifadelerini kullandı.