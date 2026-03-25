Bilecik'te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kaymakamlar, kolluk amirleri, kurum amirleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. İl genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. Sokak hayvanlarının korunması, bakım ve rehabilitasyon süreçleri, barınakların mevcut kapasiteleri, besleme faaliyetleri ve alınan tedbirler detaylı olarak görüşüldü. Ayrıca, kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar ile hayvanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Kurul, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılması yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.