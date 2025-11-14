Bilecik'te her yer şehit için gül suyu kokuyor

Bilecik’te şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın cenaze töreni için dünden bu yana hummalı bir çalışma yapılırken, belediye tarafından kent merkezi gül suyuyla bezendi.

Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın naaşı, hava yolu ile Eskişehir’e getirildi. Ardından kara yolu ile Bilecik’e getirilen şehiden naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan’ın evlerine Türk bayrağı asılırken, dün valilik ve belediye işbirliğinde şehidin cenaze namazının kılınacağı Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Şehit için Cumhuriyet Meydanı ve caddesine, çevredeki evlere dev Türk bayrakları asıldı.

Belediye tarafından tüm cadde ve sokaklara gül suyu püskürtüldü

Şehit Ongan’ın cenazesi, bugün Cumhuriyet Meydanı’nda ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bilecik Şehitliği’ne defnedilecek. Bilecik Belediyesine bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere şehidin babaevinin bulunduğu sokak, Teyfikbey Caddesi ve Bilecik Şehitliği’ne gül suyu püskürtüken, her yer gül suyu koktu.