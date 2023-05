Bilecik'te Hıdrellez coşkusu

TAKİP ET

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, birçok mahallede gerçekleştirilen Hıdrellez şenliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Baharın müjdeleyicisi Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan V. Subaşı, talep ve görüşleri almaya devam ediyor. Gazipaşa, Osmangazi, İstasyon ve Aşağıköy mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yaptığı paylaşımda, "Gazipaşa, Osmangazi, İstasyon ve Aşağıköy mahallelerimizin sakinleriyle buluştuk, sohbet ettik ve taleplerini dinledik. Hepimizin talep ve dileği; 28 Mayıs’ta bahar çiçeklerinin ülkemizin her yerinde açması. Az kaldı sevgili Bilecikliler, her şey çok güzel olacak. Bu baharın her birimize huzur, sağlık ve mutluluk; hepimizin evine ve mutfağına bolluk getirmesini diliyorum" dedi.