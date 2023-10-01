Bilecik'te iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bilecik’te iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenden dolayı iki gurup arasından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle guruplar birbirleriyle kavga etti. Çıkan arbedede C.K ile M.K. bıçak ile yaraladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdiler. İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, yaralama olayına karışan ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.