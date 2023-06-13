Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik’te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bozüyük - Söğüt kara yolu Alibeydüzü Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki Mustafa Durğun (51) yönetimindeki 11 AD 977 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen B.F. idaresindeki 11 DZ 222 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 AD 977 plakalı otomobil sürücü ve içinde yolcu olarak bulunan Y. D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan sürücü Mustafa Durğun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaparken, Bozüyük - Söğüt kara yolunda trafik bir süre tek şeritten ilerledi.