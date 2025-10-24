Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Bilecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Ericek köyü mevkiinde meydana geldi. İznik-Pamukova kara yolu üzerinde seyir halindeki Mehmet K. idaresindeki 16 H 1938 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emirhan Y. idaresindeki 54 AIA 804 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 54 AIA 804 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Ü., Birsen S., Selma K. ve Ayşe T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.