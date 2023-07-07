Bilecik'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bilecik'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında ’İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Güvenlik Ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.