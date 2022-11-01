Bilecik'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Bilecik İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, GAMER toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, sunum yapılarak, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları değerlendirilirken, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü. Toplantı sonrası AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret eden Vali Kızılkaya, görevli personele kolaylıklar diledi.