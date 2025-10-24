Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bilecik’te 2025 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve kurum amirleri katıldı. Kurulda, kent genelinde yürütülen kamu yatırımları, projelerdeki ilerlemeler ve yeni dönem planlamaları değerlendirildi. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün sunumuna göre, Bilecik’te toplam 384 proje uygulanıyor ve projelerin toplam tutarı 15 milyar 595 milyon 257 bin TL olarak açıklandı. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yatırımların etkin bir şekilde yürütülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Faik Oktay Sözer, kamu yatırımlarının kent gelişimi açısından önemine dikkat çekerek, "Kamu yatırımlarının planlanan şekilde ve zamanında tamamlanması büyük önem taşıyor. Yürütülen çalışmalar, Bilecik’in gelişimi, vatandaşlarımızın refahı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürülüyor" dedi.