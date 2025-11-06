Bilecik'te inşaat atığını kaçak döken vatandaşa ceza kesildi

Bilecik’te Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye çöp sahasına izinsiz inşaat atığı döken kişiye cezai işlem uyguladı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan kontrollerde, belediye çöp sahasına izinsiz inşaat atığı döken kişi tespit edilerek hakkında tutanak tutuldu. İlgili şahıs hakkında ‘Çevreyi ve doğayı kirletmek’ suçundan cezai işlem uygulandı.

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, iİnşaat alanlarının açılması sırasında ortaya çıkan temiz toprak ve taş atıklarının, alınacak izin belgesiyle Bilecik Belediye Başkanlığı’na ait hafriyat alanına dökülebileceği belirtildi. Kirli inşaat atıkları ve benzeri malzemelerin ise, gerekli izin belgesi alınarak il sınırları içerisinde bulunan özel geri dönüşüm noktalarına bırakılabileceği ifade edildi. Açıklamada, her iki tür atık malzeme için de gerekli dilekçe ve izin belgesi işlemlerinin Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çevrenin korunması ve kent temizliğinin sürdürülebilirliği açısından vatandaşların duyarlılık göstermesinin önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın çevremiz ve doğayı koruma anlamında gerekli hassasiyeti göstermeleri ve atıkları belirlenen alanlara, izin dahilinde dökmeleri gerekmektedir. Ayrıca, mobilya ve benzeri büyük hacimli atıkların toplanmasıyla ilgili olarak vatandaşlarımız 0228 214 90 00 numaralı telefon üzerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ulaşarak destek alabilirler" dedi.