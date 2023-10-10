Bilecik'te jandarma ekiplerinden reflektör bilgilendirmesi

Bilecik’te yaşanan traktör kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla çiftçilere reflektör ve rops demiri kullanma konusunda uyarıda bulundu.

Jandarma ekipleri ’Reflektör Tak, Görünür Ol’ sloganıyla Pazaryeri’ne bğlı Bozcaarmut Köyü’nde traktör römorklarına reflektör takmayı yaygınlaştırmak ve bu araçların gece görünürlüğünü arttırılması amacıyla önce bilgilendirme yaptı sonra römorklarına reflektör taktı. Bozcaarmut Köyü’ndeki programa katılan ve tarım araçlarının trafikte güven içinde ilerlemesinin önemine dikkat çeken Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, "Traktörlerdeki reflektörlerin önemini vurgulayıp traktör sürücülerine olası yaşanabilecek kazalarda can kaybını en aza indirmek adına çiftçilerimizin öncelikle traktörlerine koruma çerçevesi taktırmaları (ROPS) ve emniyet kemeri takmalarını istiyoruz" dedi.