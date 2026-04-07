Bilecik'te jandarmadan bilgilendirme faaliyeti

Bilecik'te jandarma ekiplerince vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik'te jandarmadan bilgilendirme faaliyeti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’te jandarma ekiplerince vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı olarak bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmalarda vatandaşlara dolandırıcılık, evden hırsızlık, 6284 sayılı kanun ve hayvan hırsızlığına karşı alınabilecek tedbirler ile yasal mevzuat hakkında bilgi verildi. Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, vatandaşların karşılaşabilecekleri olaylar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatılırken, merak edilen sorular da yanıtlandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Bilecik'te jandarmadan bilgilendirme faaliyeti
Bilecik'te jandarmadan bilgilendirme faaliyeti
Bilecik'te jandarmadan bilgilendirme faaliyeti