Bilecik'te kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan operasyonda Z.Ç, K.D, Ö.A, H.A ve B.D. isimli 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte 8 adet kazı malzemesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet telsiz ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.