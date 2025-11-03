Bilecik'te kaçak makaron operasyonu: 1 şüpheli gözaltında

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük'te gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dolu makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Bozüyük ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dolu makaron ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Kaçakçılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkın huzuru ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyete karşı çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.