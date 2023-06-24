Bilecik'te kaçak telefon operasyonu

Bilecik'te kaçak/klonlanmış cep telefonu ticareti yapan şahısların tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Bilecik'te kaçak telefon operasyonu
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Bilecik’te kaçak/klonlanmış cep telefonu ticareti yapan şahısların tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/klonlanmış cep telefonu ticareti yapan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 adreste baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 17 adet kaçak cep telefonu ve 2 adet IMEI klonlama işlemlerinde kullanılan bilgisayar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 şahıs hakkında Kaçakçılık ve Elektronik Haberleşme Kanunlarına muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı.