Bilecik’te kadına şiddete karşı farkındalık çalışması çerçevesinde jandarma ekiplerince ’Kadına El Kalkamaz’ sloganı ile broşür dağıtıldı.

Kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için ve daha fazla vatandaşın konuyla ilgili bilgilendirilmesi için jandarma ekiplerince yapılan faaliyetler aralıksız olarak sürüyor. Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü yol kontrol noktasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bin 175 erkek vatandaşa ’Kadına El Kalkamaz’ sloganı ile bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı. 790 kadın vatandaşa ise ‘Kades’ uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak uygulamanın 450 kişinin telefonuna yüklenmesi sağlandı.

Şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, çalışmalarının süreceğini bildirdi.