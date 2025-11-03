Bilecik'te kadına şiddete karşı farkındalık semineri

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık’ semineri verdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması amacıyla Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Bozüyük’te önemli bir farkındalık programı gerçekleştirildi. Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline verilen ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık’ semineri yoğun ilgi gördü. Seminerde kadına yönelik şiddetin türleri, yasal haklar, başvuru mekanizmaları ve 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu önlemler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara, şiddet mağdurlarına yönelik devlet destekleri ve Alo 183 hattının işlevi hakkında da bilgi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, farkındalık çalışmalarının toplumsal değişim için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkoğlu, "Kadına yönelik şiddet sadece bireysel bir sorun değil, tüm toplumun ortak mücadelesini gerektiren bir insanlık meselesidir. Kurumlarımız arasında bu bilinçle yürütülen iş birliği, fark oluşturuyor" dedi.