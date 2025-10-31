Bilecik'te kadına şiddetle mücadele seminerleri

Bilecik'te kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık seminerleri düzenlendi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık seminerleri gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü bünyesindeki sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen eğitimler, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimlerde görev yapan personellere yönelik olarak il ve ilçe müdürlüklerinde yapıldı. Seminerlerde kadına yönelik şiddetin türleri, 6284 Sayılı Kanun’un kapsamı ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bu tür çalışmalar kamu personelinde farkındalık oluşturuyor ve toplum genelinde bilinçlenmeye katkı sağlıyor" dedi.