Bilecik'te kaldırım işgal eden esnaflara ceza

Bilecik’te kaldırım işgalini önlemeye yönelik denetimlerde sadece 5 esnafa ceza yazılması tepkilere neden oldu.

Bilecik’te İHA’nın ’Yayalar kaldırım üstü konulan malzemelerden şikâyetçi’ haberinin ardından zabıta ekipleri hakarete geçti. Bahse konu Edebali Ortaokulu kavşağındaki minibüs durağını yanında yer alan büfeye giden zabıta ekipleri kaldırım işgalinden 277 TL cezai işlem uyguladı. Ardından işyeri sahibine yarına kadar kaldırım üzerinde bulunan malzemeleri kaldırmasını isteyen zabıta ekipleri ardından cadde üzerinde 5 esnada kaldırım işgalinden 277 TL cezai işlem uygulayarak onlara yarına kadar süre verdi. Ceza yazılan esnaflar cezaya değil de ’Sadece kent gelinde 5 esnaf mı kaldırım işgali yapıyor’ diye tepki gösterdiler.