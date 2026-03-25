Bilecik'te kamu alanlarına verilen zarara tepki

Bilecik’in Söğüt ilçesinde kamu alanlarına verilen zarar tepkilere sebep oldu.

Söğüt ilçesinde yapımı devam eden park alanı ile Ertuğrulgazi Türbesi çevresindeki alanlara zarar verilmesi üzerine Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut açıklamada bulundu. Kamuya açık alanlarda yaşanan tahribatın hem çevre düzenine hem de ortak kullanım alanlarına zarar verdiği belirtilirken, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı. Başkan Durgut, "İlçemize kazandırmak için büyük emek ve özveriyle yapımını sürdürdüğümüz park alanında henüz çalışmalar tamamlanmadan verilen zararlar bizleri derinden üzmüştür. Aynı şekilde, Ertuğrulgazi Türbesi çevresindeki oturma alanlarının kirletilmesi ve banklarımıza yakarak zarar verilmesi de kabul edilemez bir durumdur. Bu alanlar; çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerimizin huzurla vakit geçireceği, hepimizin ortak kullanımına sunulan yaşam alanlarıdır. Daha güzel bir Söğüt için çalışırken, yapılan bu tür davranışlar verilen emeğe ve ilçemize zarar vermektedir. Tüm hemşerilerimizi ortak değerlerimize sahip çıkmaya, çevremizi temiz tutmaya ve kamu mallarını korumaya davet ediyoruz" dedi.