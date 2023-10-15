Bilecik'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik’te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Vezirhan’dan Bilecik istikametine giden Mustafa Saçkesici yönetimindeki 11 AP 300 plakalı otomobil ile Bilecik’ten Vezirhan istikametine giden Zeki S. idaresindeki 06 CDV 434 plakalı kamyon, Gülümbe rampası bölgesinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Saçkesici ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali S. ve Tenzile S. yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza bölgesine 112 Acil servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan sürücü Mustafa Saçkesici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.