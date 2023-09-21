Bilecik'te kaza: Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Vezirhan-Gölpazarı karayolunda seyir halindeki Ziya Kara (85) yönetimindeki 11 RA 603 plakalı otomobil Benzinlik mevkiine geldiğinde önünde seyreden Ahmet E. idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Yaşanan kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine Kara (81) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Emine Kara ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.