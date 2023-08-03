Bilecik'te kendisi 'Polis' olarak tanıtarak 210 bin liralık vurgun yapan şahıs yakalandı

Bilecik’te bir şahsa kendisi ’Polis’ olarak tanıtarak 210 bin liralık vurgun yapan şahıs yakalandı.

Bilecik merkeze bağlı Başköy’de M.S. adlı şahsı arayarak kendisi ’Polis’ olarak tanıtarak 210 bin liralık vurgun yapan şahıs kayıplara karıştı. Dolandırıldığı anlayan şahıs olayı hemen 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri çalışmaları yaptıktan hemen sonra operasyonun için düğmeye baştılar. Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahada ortak yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli H.K isimli şahıs Eskişehir’de M.S. isimli vatandaşa ait ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları M.S. isimli vatandaşa teslim edildi, yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.