Bilecik'te Kızılay, ihtiyaç sahibi aileler ile bağışçılar arasında köprü olmaya devam ediyor

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ihtiyaç sahibi aileler ile bağışçılar arasında köprü olmaya devam ediyor.

Hayırseverlerde Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi’ne bağışta bulunurken, bu bağışları ihtiyaç sahibi ailelere İl Merkezi Başkanı Sevcan Uzun kendi elleriyle teslim ediyor. Uzun ve gönüllü Kızılay üyeleri gece gündüz kapı kapı gezerek, ihtiyaç sahibi ailelere başta gıda ve yiyecek dağıttılar. Uzun, konu hakkında yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi ile bağışçılarımız arasında köprü olmaya devam ediyoruz, bizlere ihtiyaç duyan, yardım bekleyen hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Bağışçılarımıza da bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.