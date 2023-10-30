Bilecik'te klasik arabaların konvoyu ilgi ile karşılandı

Bilecik’te Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ’Cumhuriyet 100. yıl klasik araç’ konvoyu düzenlendi.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Klasik Otomobil Kulübü işbirliğindeki konvoy Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde toplanan katılımcılar, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan Cumhuriyet Meydanı’nda konvoyu tamamladı. Türk bayrakları ile süslü klasik araçlar cadde ve sokaklarda vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılaşırken, araçları görenler hemen o ani ölümsüzleştirmek için ce telefonlarına sarıldı. Araç konvoyuna eşi Berat ile katılan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik’te klasik arabalarımız ve vatandaşlarımızın da katılımıyla muhteşem bir Cumhuriyet konvoyu yaptık. Konvoyumuzu Cumhuriyet Meydanında muhteşem bir vals ve zeybek gösterisiyle taçlandırdık" dedi.