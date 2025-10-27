Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Söğüt-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki 54 ALU 712 plakalı motosiklet sürücüsü Mertcan T., Darıdere mevkiinde aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdanenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.