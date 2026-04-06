Bilecik'te kontrolden çıkan tır devrildi sürücüsü yaralandı
Kaza; Bilecik-Osmaneli-Sakarya D-650 karayolu Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 41 AYH 557 plakalı tır sürücüsü Mustafa D. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafa devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücüsü Mustafa D. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.