Bilecik'te köpek katliamı

Bilecik Valiliği, 2. Tünel mevkiinde 14 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bilecik merkez ilçe Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 23 Kasım 2023 günü saat 12.30 sıralarında, Bilecik- Sakarya istikameti 2.Tünel mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında, bir vatandaşımızın yol kenarında ölü köpekler olduğunu beyan etmesi üzerine olay yerine gidilmiş ve yapılan kontrolde yol kenarında 14 ölü ve 1 yaralı köpek tespit edilmiştir. Bahse konu bölgeye Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre Koruma Timi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.