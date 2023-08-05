Bilecik'te korkutan orman yangını

Bilecik’te çıkan orman yangını 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaneli ilçesi Çiftlik köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 16.00 gibi başlayan yangının söndürülmesi için ormanlık alana çok sayıda ekip ve araç sevk edildi. Büyük bir alanda etkili olan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı çok sayıda personelin yanı sıra, 3 adet helikopter ile çok sayıda itfaiye ve arazöz aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ormanlık alanda Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya inceleme yaparken, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da olay yerinde bulundu.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında, dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi personeli 1 kişi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.