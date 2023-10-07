Bilecik'te köy yolları sıcak asfalt ile buluşmaya devam ediyor
Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplama çalışmaları devam ediyor.
Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplama çalışmaları devam ediyor.
Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerince 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde asfalt programında yer alan Pazaryeri Karadede köy yolunda BSK kaplama çalışmasını tamamlandı. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Karadede köy yolunda tamamlanan çalışmalar neticesinde; bin 500 metre standartları yükseltilmiş asfalt, köy yolunda vatandaşların kullanımına açıldı.