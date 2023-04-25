Bilecik'te KÖYDES üye seçimleri gerçekleşti

Bilecik’te Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri gerçekleşti.

Seçim, Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda Vali Vekili Akgün Corav başkanlığında gerçekleştirildi. KÖYDES üye seçimine AK Parti’den İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ile Zeki Kayadelen, CHP’den ise Zafer Kurnaz’ı aday oldu. Yapılan gizli oylamada 46 köy muhtarının 45’inin katıldığı seçimde İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz 31, Zeki Kayadelen 32 oy aldı. CHP’li Zafer Kurnaz 26 oy alırken, Yılmaz ve Kayadelen , KÖYDES’te il genel meclis üyelerini temsil edecek.

4 muhtar yarıştı

Muhtarların seçiminde ise 4 aday yarıştı. Okluca Muhtarı Hüseyin Demiröz 31, Abbaslık Muhtarı Mustafa Çobanoğlu 25 alarak, KÖYDES’te muhtarları temsil edecek. Diğer adaylardan Künçeğiz Muhtarı Levent Özdemir 14, Selbükü Muhtarı Ali Ekin 11 oy aldı.

Öte yandan Zeki Kayadelen üst üste 5’inci kez KÖYDES’e seçildi.