Bilecik'te köyler beyaza büründü

Bilecik ve ilçelerine bağlı birçok köyde etkili olan kar yağışının ardından bazı noktalarda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Bilecik’e bağlı Ulupınar, Osmaneli Ağlan, Bozüyük Camiliyayla, Çamyayla, Cihangazi ve Yeniyüreğir köylerinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Bilecik Valiliği bir gün önce vatandaşlara uyarıda bulunarak "Kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve kar, yükseklerde yoğun kar şeklinde beklenen yağışların etkisini, gece geç saatlerde sürdüreceği öngörülmektedir. Hemşehrilerimizin ani sel,su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" şeklinde açıklama yaptı.