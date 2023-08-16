Bilecik'te köylere 10 su tankeri dağıtıldı

Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde 10 köye sunulan 10 adet su tankeri dağıtımı ve sertifika takdim töreni gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları sebebi ile satın alarak yangına hassas orman köylerine dağıttığı çok amaçlı su tankerlerinin dağıtımı gerçekleşti. Törene Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve köy muhtarları katıldı. Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde 10 köye sunulan 10 adet su tankeri dağıtımı ve sertifika takdim edildi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, 7/24 görev başında olan ve orman yangınlarına karşı mücadele veren Orman Teşkilatının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların da orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.