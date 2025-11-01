Bilecik'te kriz ve krize müdahale eğitimi verildi

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini krizlere karşı bilgilendirdi.

2025 Aile Yılı kapsamında Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerine kriz ve krize müdahale eğitimi verildi. Eğitimde, kriz anlarında doğru davranış biçimleri, hızlı müdahale teknikleri ve psikolojik destek yöntemleri kursiyerlere aktarıldı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, etkinliğin ailelerin ve toplumun krizlere karşı bilinçlenmesini amaçladığı vurgulandı.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Toplumumuzun her bireyinin kriz anlarında bilinçli ve doğru şekilde hareket etmesi, hem aileler hem de genel toplum için hayati öneme sahiptir. Bu eğitimle kursiyerlerimizin krizlere karşı farkındalık ve müdahale kapasitesini artırmayı hedefledik" dedi.