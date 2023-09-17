Bilecik'te Kur'an kursları yeni dönem eğitimlerine başladı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur'an Kursu eğitimlerini yakından inceledi.

Bilecik'te Kur'an kursları yeni dönem eğitimlerine başladı
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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur’an Kursu eğitimlerini yakından inceledi.

Bilecik’te hizmet veren 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an kurslarının 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı. Bu çerçevesinde Kur’an kurslarını gezen ve eğitimleri yakından takip eden Müftü Erhun Malhatun 4-6 yaş Kur’an Kursunda verilen eğitime katıldı. Eğitime katılan ve çocuklarla birlikte dersi eğlenceli bir şekilde geçiren Erhun Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve kurs öğreticilerinden bilgi aldı.

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