Bilecik'te Kur'an kursları yeni dönem eğitimlerine başladı
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur'an Kursu eğitimlerini yakından inceledi.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur’an Kursu eğitimlerini yakından inceledi.
Bilecik’te hizmet veren 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an kurslarının 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı. Bu çerçevesinde Kur’an kurslarını gezen ve eğitimleri yakından takip eden Müftü Erhun Malhatun 4-6 yaş Kur’an Kursunda verilen eğitime katıldı. Eğitime katılan ve çocuklarla birlikte dersi eğlenceli bir şekilde geçiren Erhun Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve kurs öğreticilerinden bilgi aldı.