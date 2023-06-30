Bilecik'te Kurban Bayramında 940 personel, 272 ekip, 10 radar ve 6 dron ile denetimler yapıyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı süresince il genelinde yoğun denetimler yapıldığını söyledi.

Vali Kızılkaya, 940 personel, 272 ekip, 10 radar ve 6 dron’un görev alacağı denetimlerin aralıksız olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için alınacak önlemlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Kızılkaya, trafik düzeni, toplu taşıma, gıda güvenliği, hijyen kuralları, hayvan kesimi gibi konularda detaylı denetimler yapılacağını belirtti. Bu doğrultuda, 940 personel ve 272 ekip, halkın sağlığı ve güvenliği için görev yapacak.

Denetimlerde ayrıca 10 radar ve 6 dron’un da kullanılacağını dile getiren Vali Kızılkaya, trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespit edileceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını ifade ederek, “Hava durumu, trafik yoğunluğu ve güzergah kontrolleri gibi konularda dronların da etkin bir şekilde kullanılacak. Vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için il genelindeki denetimler büyük bir titizlikle yürüteceğiz. Ayrıca, vatandaşların da kurallara uymaları, trafik güvenliğine ve toplum sağlığına dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.