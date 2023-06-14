Bilecik'te kurban satış alanında kesim yapılmayacak

Bilecik Belediyesi tarafından kurban satış yeri hazırlanarak, vatandaşın hizmetine sunulurken bu yıl alınacak kurban kesim ücretleri hakkında da bilgi verildi.

Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada Bilecik Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi (TOKİ) girişinde hazırlanan kurban satış alanında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşlarımız ve esnafın kurban satış işlemini yapabileceği belirtildi.

"TOKİ girişinde bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş ve satış alanında kesim yapılmayacaktır"

Özel işletme bünyesinde hizmet veren Bilecik Belediyesi Mezbahasında bu yıl da kurban kesiminin yapılacağı bilgisinin verildiği açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlarını sağlık şartlarına uygun şekilde, mülkiyeti kendilerine ait mekânlarda çevre temizliğinde ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun kesebileceklerdir. Bilecik için kurban satış yeri, Bilecik Belediyesi tarafından TOKİ girişinde bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş ve satış alanında kesim yapılmayacaktır. Söz konusu alanda vatandaşlarımız ve esnaf için çeşme, ihtiyaç alanları, yeme ve içme noktaları yer almaktadır. Ayrıca İstasyon Mahallesi Karasu mevkiinde yer alan ve özel işletme bünyesinde faaliyet gösteren Bilecik Belediyesi Mezbahasında da kesim işlemi olup, büyük baş için 400 TL, küçükbaş için 60 TL ücret alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.