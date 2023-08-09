Bilecik'te kurulan yöresel ürünler panayırı tepkiler üzerine kaldırılıyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediyenin yöresel ürünler panayırına izin verilmesine eleştirerek, "Şehrimizde faaliyet gösteren peynirci, cağ kebapçısı yokmuş gibi şehir dışından getirtmişler" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Bilecik Belediyesinden izinli olarak kurulan yöresel ürünler panayırı kentteki esnaftan gelen tepkilere karşı kaldırılmaya başlandı. Bunun üzerine bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bilecik Belediyesi şehrin göbeği Cumhuriyet Meydanı’nda panayır etkinliği düzenlemiş. Şehrimizde faaliyet gösteren peynirci, cağ kebapçısı yokmuş gibi şehir dışından getirtmişler. Sabah standları kurdurmuşlar gelen tepkiler üzerine akşam kaldırtmışlar. Bir de ne çıksın ortaya başkan vekilinin bu etkinlikten güya haberi yokmuş. Hatta belediyede kimsenin haberi yok. Belediyede başıboşluğun almış başını gittiğini biliyorduk ama bu kadarını da bilmiyorduk. Meğer başkan vekili ve ikinci başkan yardımcısı tatildelermiş. Haklarıdır bir şey diyemeyiz ama giderken de görev devri yaparak gidersiniz. 14 meclis üyenizden birini bulamadınız mı görev devri yapacak. Yoksa layık mı göremediniz. Sanki kendi kendilerine gelmişler oraya stant açmışlar. Belediyede kimse sorumluluğu üstlenmiyor. Yarında Cumhuriyet Meydanı sorumluluk alanımızda değil derler işten sıyrılmaya kalkarlar" dedi.