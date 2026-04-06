Bilecik'te KYK öğrencileri sabah namazında buluştu
Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.
Bilecik Ertuğrulgazi KYK Yurdu öğrencileri, Bilecik İl Müftülüğü manevi danışmanları Veysel Topçu ve Ramazan Bostancı rehberliğinde Orhangazi Camii’nde sabah namazında buluştu. Programa İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy da katıldı. Sabah namazının ardından öğrencilerle birlikte Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edilerek manevi atmosferde dua edildi. Gerçekleştirilen programda gençlerin birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi ile manevi değerlerle buluşmaları amaçlandı.
Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Gençlerimizin manevi değerlerle buluştuğu bu tür programlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.