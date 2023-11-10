Bilecik'te lise öğrencilerin Atatürk Oratoryosu büyük beğeni topladı

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma programında sergilenen Atatürk Oratoryosu büyük beğeni topladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi tarafından hazırlanan bir program düzenlendi.

"Milletin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yollar açtı"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ, "Bugüne anlam kazandıran ulu önder, komutan, başkan, eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk. Vatan elden gidiyordu, işgal vardı, eziyet vardı, çile vardı. Her doğan gün karanlıktı. Bir mum yakan olsa ardından yürüyecek insanlar. Böyle bir günde güneş oldu Atatürk. Milletin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yollar açtı. Millet vatan sevgisi ondan gördü. O, cephelerin komutanıydı. O, Cumhuriyetin başkanıydı. O, milletine insanca yaşamı sunan eşsiz bir liderdi" dedi.

Konuşmanın ardındasn Atatürk’ün son günlerini anlatan sinevizyon gösterimi yapılarak, öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk Oratoryosu ve fen lisesi Ata’sının izinde yazan koreografi büyük alkış aldı. Program, öğrenciler tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya cevabının okunmasının ardından ödül töreni ile sona erdi.

Programa Vali Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.