Bilecik'te makilik çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bilecik'te boş bir arazide çıkan yangın ekiplerin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te makilik çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Bilecik’te boş bir arazide çıkan yangın ekiplerin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Kader Sokak üzerinde boş arsada bulunan otlar yanmaya başladı. Dumanlar kenttin belirli bölgelerinde görülürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi’ne bağlı ekipleri yangına anında müdahale ederken, kısa sürede söndürüldü.