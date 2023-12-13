Bilecik'te mantar toplarken kaybolan 2 kişi kurtarıldı

Bilecik'te kaybolan iki kişi jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunarak, kurtarıldı.

Bilecik'te mantar toplarken kaybolan 2 kişi kurtarıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’te kaybolan iki kişi jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunarak, kurtarıldı.

Bilecik’te merkez Gülümbe rampalarında dün mantar toplamaya çıkan iki kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda yaptığı çalışmanın ardından kaybolan K.Ş. ile İ.A. isimli şahıslar kısa sürede bulunurken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.