Bilecik'te Meme Kanseri Farkındalığı Paneli düzenlendi

Bilecik’te Sağlık Müdürlüğü, belediye ve üniversite işbirliğinde Meme Kanseri Farkındalığı Paneli düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde dünyada kadınlar arasında en sık görülen meme kanser türünün taranmasını, erken saptanmasını ve önlenmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen panele, Vali Şefik Aygöl’ün eşi Nazlı Aygöl, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Baykan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Panelde, İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı ile taramalar sırasında erken evre meme kanseri tanısı almış, Söğüt Küre Köyü’nden Ruhinas Dairecioğlu ve Osmaneli Çerkeşli Köyü’nden Hanife Yılmaz yaşadıkları süreci ve duygularını paylaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Dinçer’in moderatörlüğünde, Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim üyesi Gürkan Güneri, Dr. öğretim üyesi Zehra Günay Yağcı ve Dr. öğretim üyesi Sevil Akbulut Zencirci tarafından sunumlar yapılarak, meme kanserinin önemine dikkat çekildi.

Panel sonunda katılımcıların meme kanseri ile ilgili soruları, panelistler tarafından yanıtlandı.