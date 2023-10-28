Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesinde Kayhan Mahalle Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halindeki plakasız motosiklet sürücüsü R.U. (17) ile plakası öğrenilemeyen M.A.Y. idaresindeki otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan İ.A. (15) ile sürücüsü R.U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafa travması ve dizde kesik olan İ.A.’nın durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.