Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Bilecik’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bursa kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Pelitözü Mahallesine seyir halindeki Elif A. idare 11 AR 839 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada üniversite istikamettin kent merkezine seyir halindeki Emrah Ü. idaresindeki 45 AKH 378 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.