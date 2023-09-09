Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, Bilecik merkez Teknosa Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tevfikbey Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeki İbrahim T. idaresindeki 11 ABF 439 plaka motosiklete Rasimbey Caddesinden Cumhuriyet Caddesine seyir halindeki sürücüsü tespit edilemeyen ve olay yeri terk eden 11 ABG 600 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim T. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim Turgut sevk ve idaresindeki 11 ABF 439 plaka sayılı motorlu bisiklet Tevfikbey Caddesi üzerinden bulvar istikametine seyir halindeyken Rasimbey Caddesinden Cumhuriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan sürücüsü tespit edilemeyen ve olay yeri terk eden 11 ABG 600 plaka sayılı araçla Tevfikbey Caddesi üzerinde çarpışması neticesi yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaralı motor bisiklet sürücüsü 112 vasıtasıyla hastaneye intikal etmiştir.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan sürücüyü bulmak için inceleme başlattı.