Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Osmaneli ilçesine seyir halindeki Rahmi A. yönetimindeki 34 JT 4921 plakalı otomobil ile aynı istikamette önünde seyir halindeki Fevzi C. idaresindeki 11 BC 301 plakalı otomobil Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Rahmi A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.