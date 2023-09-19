Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Osmaneli ilçesine seyir halindeki Rahmi A. yönetimindeki 34 JT 4921 plakalı otomobil ile aynı istikamette önünde seyir halindeki Fevzi C. idaresindeki 11 BC 301 plakalı otomobil Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Rahmi A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.