Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Bilecik’te seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesinde seyir halindeki 11 ABB 622 plakalı motosiklet sürücüsü Resul T. bir anlık dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.