Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te 2 aracın kavşaktan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez eski hastane kavşağında meydana geldi. Altı Eylül Caddesinde seyir halindeyken kavşaktan Atatürk Bulvarı merkez istikametine dönüş yağan Erhan A. idaresindeki 16 BG 518 otomobil, aynı istikametten dönüş yapan plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada Erhan A. yaralanırken, diğer araç sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, diğer aracın bulunması için güvenlik kameraları inceleniyor.